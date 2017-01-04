Dolar bugün ne olur? 04.01.2017

Bankacılar bugün küresel piyasalarda dolar ve petrol fiyatları başta olmak üzere global gelişmelerin takip edileceğini içeride ise siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edileceğini söylediler.

Dolar endeksi dün 14 yılın yeni zirvesini görmesinin ardından kâr realizasyonuyla geriledikten sonra ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişe paralel olarak bu sabah yine zirve seviyelere yaklaştı. Dolar endeksi dün ABD imalat sektöründe iki yılın en güçlü büyümesine işaret eden ISM verisinin ardından 103.82 ile 14 yılın yeni zirvesine tırmandı. Ancak dün geç saatlerde kâr realizasyonuyla 103.0’a doğru gerileyen endeks daha sonra toparlanırken bugün yüzde 0.1 artıda 103.30 düzeyinde bulunuyor.

Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.55’in üzerinde yukarı hareketin devam edebileceğini vurguladı. Orta vadeli yeni zirveler için 3.63-3.65’in üzerinde kapanışların görülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: HT Ekonomi