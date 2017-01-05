Altın güne nasıl başladı? 05.01.2017

Altın 1 ayın zirvesinde

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısının tutanaklarının yetkililerin büyük bölümünün önümüzdeki yıllarda kademeli faiz artırımının muhtemelen uygun olacağını tekrarladığını göstermesinin ardından dört haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Altının onsu yüzde 0.8 yükselerek ons başına 1,173.05 dolar ile 8 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1,170.98 dolara geldi. Metal Salı günü yüzde 1 ve Çarşamba günü yüzde 0.4 yükselerek yıla güçlü bir yükseliş serisi ile başladı.

Altın, yatırımcıların Donald Trump’ın Kasım ayındaki başkanlık seçiminden zaferle çıkması sonrası risk almaya yönelmesi ve Fed’in para politikasını sıkılaştırmasına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile birlikte 2013’ten bu yana en kötü çeyrek dönem performansını göstermesinin ardından toparlanıyor.

Fed’in Aralık ayı toplantının tutanakları, güçlü doların ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri gösterdi. Doların seyrini gösteren endeks son altı seansta beşinci kez yukarı yönde hareket etti.

Kaynak: Uzmanpara