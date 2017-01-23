Altın zirveye çıktı 23.01.2017

Son dönemde önemli fiyat hareketlerinin görüldüğü altın, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın altın satmak ve dolar almaktan yerine, riskten kaçınma ve altına yönelmeye sebep yaratması ile birlikte, son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altının yüzde 0.8 oranında yükselerek ons başına 1,219.55 dolar ile 22 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Singapur saati ile 13:39’da 1,214.94 dolar seviyesine ulaştı.

Altın yatırımcıları, Donald Trump yönetiminin dış ticaret ve uluslararası ittifaklar gibi politikaları alt üst edeceğine ilişkin endişeler ile hisse senetleri ve dolarda yükselişe neden olan büyüme öncelikli vizyonu arasında gidip geldi. Kasım ayında başkanlık seçimlerinde oylar sayılana kadar piyasalarda etkili olan birinci görüş 2017 yılının başlangıcından itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. Trump’ın ilk günleri, “Önce Amerika” olarak adlandırılan görüşün içinin nasıl doldurulacağına ilişkin protestolar ve tartışmalara sahne oldu.

Kapalıçarşı’da ise altının gram fiyatı yeni haftada 147 liranın üzerinde işlem görürken, çeyrek altının fiyatı ise yüzde 2,05 yükselişle 242 lira seviyesine geldi.

Altındaki bu yükseliş ile beraber gümüş, paladyum ve platin de değer kazandı.