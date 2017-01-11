FTSE Bursa Malaysia KLCI – KLSE Endeksi

FTSE Bursa Malaysia KLCI Endeksi – KLSE

Malezya Borsası’nın ana menkul kıymetler borsası olan Bursa Malezya 1964 yılında kurulmuştur. 2004 yılında Bursa Malezya adını alan borsada döviz, vadeli işlemler, hisse senetleri, tahviller dahil olmak üzere çok çeşitli finansal ürünler işlem görmektedir. 1000’den fazla işlem gören ürünü ile Asya’nın en büyük borsalarından biridir.

FTSE Bursa Malezya KLCI borsası endeksi Forex piyasasında KLSE koduyla işlem görmektedir. FTSE Bursa Malezya endeksine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar Forex piyasasında online olarak, tek tuşla haftanın beş günü ve 24 saat işlem yapabilirler.