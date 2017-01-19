iPhone 8’e hazır mısınız?

iPhone 7 modeli ile istediği satış rakamlarına ulaşamayan Apple, piyasaya yeni bir iPhone modeli sürmeye hazırlanıyor. Apple’ın piyasaya 9 ay içerisinde sürmesi beklenen yeni modelinin adı da iPhone 8 olacak.

Tıpkı iPhone 7’de olduğu gibi geniş ekranlı olacak olan iPhone 8’in OLED ekranlı, seramik gövdeli olması bekleniyor.

Normalde iki yılda bir tasarım değişikliğine gitmesine rağmen iPhone 7 ile birlikte üç yıldır aynı tasarımı kullanan Apple’ın yeni modelinde Samsung’un Galaxy Edge modellerine benzer şekilde, uçtan uca 5.8 inç kavisli OLED ekranına benzer bir ekran kullanacak. Yeni iPhone modelinin ekranın dışında konseptin göze çarpan diğer bir yönü, seramik bir gövdeye sahip olacak olması. Bu sayede son derece dayanıklı bir gövdeye sahip olacak olan iPhone 8, ısıya dayanıklı gövdesi ile de yoğun CPU çalışmalarında dahi kullanıcıyı rahatsız etmemesi için dizayn ediliyor.

Kablosuz şarj

Apple’ın yeni nesil iPhone’u ile ilgili temel iddialardan biri de şirketin standart ana ekran tuşunu ortadan kaldıracağı yönünde. Apple’ın yeni tanıttığı MacBook Pro‘larda kullandığı Touch ID’ye sahip bir kapasitif ana ekran tuşu geliştirilen Apple, ayrıca iPad Pro’da da yer alan Smart Connector yer alacağı bekleniyor. Bu bağlantı noktası sayesinde iPhone 8 kablosuz olarak şarj edilebilecek.

iPhone 8’de OIS özelliği sayesinde arkada bulunan kameralardan birisinin telefoto özelliğine sahip olacağı bekleniyor. Bu şekilde daha gelişmiş bir fotoğraf deneyimi sunacak olan iPhone 8, 5.1-inç ya da 5.2-inç OLED ekranlı, 5.5-inç LCD ekranlı ve4.7-inç yine LCD ekranlı olmak üzere üç farklı model olarak piyasaya sunulacak.

Fiyatı

Satış fiyatının 850 dolar civarında olması beklenen iPhone 8’de iPhone 7’de kullanılan ve yoğun eleştirilere maruz kalan kablosuz kulaklık özelliği olan Airpods’un olup olmayacağı henüz belli değil.