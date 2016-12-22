BIST 30 – ISY30 Borsa Yatırım Fonu

İŞ PORTFÖY BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU – ISY30

BIST 30 Borsa Yatırım Fonu, hisse senedi piyasasındaki genel fiyat hareketlerini ve gelişmelerin piyasa üzerindeki etkilerini yansıtabilmek amacıyla ve piyasa hareketlerine paralel getiri sunmak için tasarlanmış bir fondur. Bunu da BIST 30 endeksini takip ederek gerçekleştirmektedir.

Diğer borsa yatırım fonlarında olduğu gibi, ISY30, bir hisse senedi gibi işlem gördüğünden ve dolayısıyla yatırımcısına borsa işlem saatleri süresince sürekli fiyat gözlem ve alım-satım yapma olanağı verdiğinden likiditesi yüksektir. Tek bir işlemle birden çok hisse senedi üzerine yatırım yapılabilme olanağı sağlamaktadır.

ISY30, net veya sabit bir getiri garantisi vermemekle beraber, endekste bulunan 30 hisse senedini olumsuz etkileyecek piyasa koşullarının oluşması durumunda yatırımcı zarar edebilir.