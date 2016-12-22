Altın Katılım – GOLDP Borsa Yatırım Fonu

BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU – GOLDP

Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, portföyünde tamamen fiziki altın bulunduran ve uluslararası altın fiyatına dayalı endeksi takip eden ve 1 payının yaklaşık 1 gram altına karşılık geldiği bir borsa yatırım fonudur. Fon payları Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Endeks, uluslararası altın fiyatını baz alan bir endekstir. Uluslararası ABD Doları cinsinden spot altın ons fiyatının, bankalararası para piyasasında oluşan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeks’i oluşturur. Fon’un paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değer de, baz alınan altın fiyatının gram birimi cinsinden değerinin Türk Lirası’na çevrilmesi suretiyle hesaplanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur.

Fon payları ve fon portföyündeki altının değişimi işlemleri Oluşturma ve Geri Alım işlemleri ile yapılır. Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu için Oluşturma veya Geri Alım işlemi asgari 10.000 pay ve katları ile yapılabilir. İşlem yapılabilecek asgari pay sayısı Borsa Yatırım Fonu Asgari İşlem Birimi olarak adlandırılır. Oluşturma işleminde yatırımcılar, fon portföyündeki altın ve nakit kompozisyonunu fona teslim ederek karşılığında fon payı alabilecekleri gibi, Geri Alım işleminde ellerinde bulunan fon paylarını fona teslim ederek karşılığında fon portföyündeki altın ve nakit kompozisyonunu alabilirler. Asgari İşlem Birimi kompozisyonu her sabah seanstan önce Takasbank sistemi vasıtası ile ilan edilir.