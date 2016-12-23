Ulaşlar Turizm – ULAS Hisse Senedi

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. – ULAS

1977 yılında Meftun Halı Möble adıyla kurulan Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş., turizm alanında faaliyet göstermektedir.

1997 yılında Ulaşlar iştiraki olan Club Otel Ulaşlar’ı hizmete açtı. 125 oda, 41 Süit ile toplam 466 yatak kapasitesi olarak hizmet vermeye devam eden Club Otel Ulaşlar dışında Viva Ulaşlar Hotel’i de satın almıştır.

ULAS işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Ulaşlar elektrikli, elektriksiz ev aletleri, dayanıklı tüketim malları, elektronik ürünler, beyaz eşya ve bu malların ithali, ihracı ile eğitim, bilişim, inşaat ve turizm alanında faaliyet göstermektir. Ulaşlar, toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar, lokanta ve oteller sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Ulaşlar, Borsa İstanbul’da ANA PAZAR’da işlem görmektedir.