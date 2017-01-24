‘Dolar 3.66’ya Kadar Gevşeyebilir’ 24.01.2017

TL varlıklarının seyri için bugün açıklanacak olan TCMB faiz kararı önemle takip edilmelidir. Öte yandan ABD Başkanı’nın açıklamaları ile dolar fiyatlanmaya devam etmektedir. Teknik olarak incelendiğinde; 3.75 desteğini test eden Dolar/TL kurunun bu seviyenin altında tutunması halinde sırasıyla 3.7150 ve 3.66 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 3.78 seviyesi tekrar aşıldıktan sonra sırasıyla 3.8220 ve 3.8856 dirençleri hedeflenebilir.
Kaynak: Şeker Yatırım