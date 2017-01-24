Dolar bugün ne olur? 24.01.2017

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cuma günkü açıklamaları ardından dolarda küresel değer kaybı ile yönünü aşağı çevirirken, piyasa Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası ise piyasada gözler Cuma günü açıklanması beklenen Fitch değerlendirmesinde olacak.

Önceki hafta Perşembe gününden beri likidite adımları uygulayan Merkez Bankası, yüzde 8 seviyesinden fonlamasını sıfıra indirip, yüzde 8.5 faizle BIST repo pazarından fonlamasını da kısarken, bankaları yüzde 10 faiz ile fonlama yaptığı geç likidite penceresine yönlendiriyor.

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.10, valörde son işlemde yüzde 11.19 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.24, valörde son işlemde yüzde 11.27 oldu.

TRUMP SONRASI DOLARDA KÜRESEL DEĞER KAYBI

Dolar dünkü kayıplarının ardından Asya piyasalarında değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. Yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarında korumacı bir tavır ortaya koymasının ardından Trump yönetiminin daha zayıf dolar ile ABD ekonomisi için rekabet avantajı yaratmaya çalışacağından şüpheleniyorlar.

Trump ayrıca dün de vergilerde “büyük” indirimler yapmaya ve piyasa düzenlemelerini gevşetmeye söz verdi. Trump ayrıca ABD’yi ticaret anlaşması Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan (TPP) resmen çekme kararı aldı ve sınır ötesinden satın alınan ürünlerden “yüksek” vergi alınmasından bahsetti. Uzmanlar yatırımcıların vergi indirimlerine ise olumlu tepki vermediğine dikkat çekiyorlar.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks 99.899’a kadar gerileyerek 8 Aralık’tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra düne kıyasla yüzde 0.1 düşüş ile 100.060’ta bulunuyor.