‘Güçlü dolar devam edecek’ 24.01.2017

Goldman Sachs, güçlü doların devam edeceği ve Fed’in politikasını piyasanın beklediğinden daha hızlı normalleştireceği tahmininde bulundu.

Goldman Sachs Group Inc. Baş Ekonomisti Jan Hatzius, güçlü doların devam edeceğini ve Fed’in politikasını piyasanın beklediğinden dha hızlı normalleştireceğini söyledi.

Hatzius, Salı günü Bloomberg TV’ye yaptığı değerlendirmede, güçlü doların devam etmesini bekleyip beklemedikleri sorusu üzerine, “Güçlü dolar bekliyoruz,” dedi ve doların euro karşısında yıl sonuna akdar parite seviyesine (1 dolar = 1 euro) ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Dolar, Başkan Donald Trump’ın ekonomik büyümeyi vergi indirimleri ve harcama artışları yoluyla destekleyeceği beklentileri ile birlikte, 8 Kasım’daki başkanlık seçiminden bu yana, yen karşısında yüzde 7’den fazla ve euro karşısında yüzde 2.6 değer kazandı. Trump, doların “çok güçlü” olduğu seşlinde yorumda bulunurken, Hazine Bakanlı i,çin aday gösterdiği Steven Mnuchin, “aşırı güçlü doların” ekonomi üzerinde negatif kısa vadeli etkisi olabileceğini belirtti.

Hatzius, dolardaki güçlü seyrin temelde ülkeler arasındaki faiz farklarından kaynaklandığını kaydetti ve Fed politikasını normalleştirirken, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın halen politikalarını çok gevşek tutmaya devam etmelerinden dolayı bu durumun sürmesini beklediğini belirtti.

.Dolar fiyatı için tıklayın

Hatzius, Goldman’ın Fed’in faizi piyasanın beklediğinden daha hızlı artıracağını düşündüğünü kaydetti. Banka Fed‘in bu yıl üç kez faiz artırımına giderek gösterge faizi yüzde 1.5’e çıkarmasını bekliyor. Piyasadaki beklentilerin faizin yüzde 1.25’e çıkması yolunda.

Kaynak: Bloomberg HT