Dolar bugün ne olur? 03.02.2017

Dolar güne nasıl başladı?

Dün 3.71 TL’ye kadar inen dolar, güne 3.74 TL seviyelerinden başladı.

Dolar, Merkez Bankası’nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası’nın ileriye dönük mesajlarda Mart ayında faiz artışı yapabileceğine ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerine artan girişlerle 10 Ocak’tan beri en düşük seviyelere yakın işlem görmeyi sürdürüyor.

Piyasalarda gözler tarım dışı istihdam verisinde

Bugün içeride Ocak ayı enflasyon rakamları beklenirken, küresel piyasalarda ise dolar saat 16.30’da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatırımcıların Fed’in bir sonraki faiz artışı için ipuçları görebilmek adına bekleme moduna geçmesiyle hafif artışlar gerçekleştirse de haftalık bazda kayıp gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.70 bölgesinin çok önemli destek olduğunu altına sarkmalar olsa da 3.65-3.70 bölgesinden yeniden bir toparlanma görülebileceğini kaydediyor. Yeni bir yükseliş için 3.77-3.78 bölgesinin üzerinde kapanışların görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: HT Ekonomi