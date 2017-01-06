‘Dolarda Kritik Seviye…’ 06.01.2017

Yıla sert yükselişle başlayan USDTRY dün rekor tazeledi. Açıklanan ABD verileri ile gevşeme görülse de düşüşler sınırlı kaldı. 20-27 Ocak haftasında gerçekleşecek olan Fitch beklentileri, yurtiçinde devam eden jeopolitik riskler, enflasyon verisindeki olumsuz seyir Türk Lirası’nda emsallerine göre değer kaybına sebep olmaktadır. TCMB’nin önlem almaması halinde kurun yükselişinin durdurulamayacağı endişesi Türk Lirası üzerinde baskı yaratmaktadır. Teknik olarak incelediğimizde 3.60 seviyesi kur için kritik seviyedir. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde kurda yeni zirveler görülebilir. Aşağı yönlü hareketli 3.60 seviyesinin altında 3.57-3.5492 destek seviyelerine kadar geri çekilmeler ön planda olabilir.

Kaynak: Şeker Yatırım