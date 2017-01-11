Dolar bugün ne olur? 11.01.2017

Rekor üstüne rekor kıran dolar bugün ne olur? İşte dolara yönelik beklentiler...

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar bu sabah yeni bir rekora imza atıp 3.8960 TL seviyesini gördü.

Merkez Bankası’nın müdahalesi ile 3,75 seviyelerine kadar inen dolar bu sabah yeniden yükselerek rekor kırdı. 3.8960 TL ile yeni tarihi zirveyi gören dolar 3.85 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL‘de gün içinde yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 3.8550 direncinin geçilip geçilemeyeceğinin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu seviyenin de geçilmesi halinde ise olası geri çekilmelerde ise 3.8770 ve 3.9100’nün artık yeni hedef seviyeleri olacağını belirtiyor.

Kaynak: Ht Ekonomi