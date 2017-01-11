BIST Halka Arz – XHARZ Endeksi

BIST Halka Arz Endeksi – XHARZ

XHARZ işlem kodu ile gösterilen BIST Halka Arz Endeksi, halka arz edilerek Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan payların ortak performansının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmeye başlayan şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmeye başlayan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları, işlem görmeye başladıkları gün Halka Arz Endeksine alınır ve 2 yıl endekste kalır.

BIST Halka Arz Endeksine, 01.12.2013 tarihinde ağırlık sınırlaması getirilmiş olup, bu tarihten itibaren ağırlık sınırlamalı olarak hesaplanmaktadır.