Dolar bugün ne olur? 31.01.2017

Dolar güne nasıl başladı?
Dolar 3,7880 liradan güne başladı.
Merkez Bankası‘nın likidite adımlarıyla dolarda düşüş sürüyor.
Bankalararası piyasada dolar 3,79-3,80 bandında hareket ediyor.
Piyasalar bugün Merkez Bankası’nın açıklayacağı enflasyon raporundan çıkacak mesajları yakından takip edecek.
Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama faizi dün yüzde 10,30’la 2012 ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sıkılaştırmanın sürmesi dolarda düşüşü hızlandırdı.
Piyasalarda gözler Fed’de
Yarın ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı sonuçları açıklanacak. Piyasalar faiz artışına yönelik sinyallere odaklanacak.
.Dolar 2017’de ne olur? Tıklayın
Dolar bugün ne olur?
Uzmanlar; dolar/TL‘de orta vadede 3.70-3.75 önemli destek olduğunu vurguluyor. Kısa vadede 3.80 bölgesinin üzerinde yükselişin devam edebileceğini belirtiyor. 3.88 ve 3.94’nin yukarıda görülebilecek direnç seviyeleri olduğuna dikkat çekiyor.