‘3.70-3.75 önemli destek’ 31.01.2017

Fitch not indirimi piyasada fiyatlandığı için kararın olumsuz etkisi görülmedi. Fitch kararı sonrası piyasada bir rahatlama görüyoruz. Bazı fonların ülke borsalarındaki hisseleri portföylerine alması için en az 2 yatırım yapılabilir notu olması gerekiyor. Bu yüzden Moody’s ile birlikte fonların çıkışı o dönemde gerçekleşmişti. Yıl başından 20 Ocak haftası dahil 504 milyon dolarlık para girişi görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın rakamları henüz açıklanmasa da endeksteki yükselişin yabancı girişinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Endeksin Dolar bazında ucuz kalması ile birlikte yabancı alımları artırması dikkat çekiyor. Kur tarafında ise orta vadede 3.70-3.75 önemli destek. Kısa vadede 3.80 bölgesinin üzerinde yükseliş devam edebilir. 3.88 ve 3.94 yukarıda görülebilecek direnç seviyeleri.

Kaynak: Işık FX