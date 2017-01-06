BIST Temettü 25 – XTM25 Endeksi

BIST Temettü 25 Endeksi – XTM25

XTM25 kodu ile işlem gören BIST Temettü Endeksinde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2/3’lük dilimde yer alan ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 hisse senedinden oluşur.

Şirketlerin dağıttığı temettü tutarları belirlenirken, BIST’te işlem görmeye başladıktan sonra ödenen temettüler dikkate alınacak ve bu tutarlardan varsa aynı dönem içinde ortaklara rüçhan hakları kullandırılarak yapılan bedelli artırım tutarı ile rüçhan hakkı kullanım fiyatının çarpılması ile bulunan “ortaklardan tahsil edilen tutar” çıkartılacak.

BIST Temettü 25 Endeksinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda endeksin kapsamında yapılan dönemsel değişikliklerin geçerli olacağı Şubat-Ocak olmak üzere 1 endeks dönemi vardır.

BIST Temettü 25 Endeksinde işlem gören hisse senetleri

BIST Temettü 25 Endeksinde, ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (ADANA), AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA), ARÇELİK A.Ş. (ARCLK), ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI), EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL), OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (OTKAR) ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (TTKOM) gibi hisse senetlerinden oluşmaktadır.

Temettü nedir?

Temettü, şirketlerin elde ettikleri kardan ortaklara dağıtılan kar payıdır. Kar payı nakit veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Nakit kar payı dağıtımında şirketin elde ettiği kar, payları oranında nakit karşılığı ortaklara aktarılır. Hisse senedi şeklindeki temettü dağıtımında ise elde edilen kar şirket bünyesinde tutularak sermayeye ilave edilir. Şirketin sermayesi bedelsiz artarken hissedarlara payları oranında ilave hisse senedi dağıtılır.