Dolardaki yükselişin nedenleri 11.01.2017

Dolar, rekor üstüne kırıyor. 3,90’a yaklaşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolardaki hızlı yükselişin altında yatan sebepler neler? İşte dolardaki yükselişin nedenleri:

DOLAR REKORA DOYMUYOR!

Yeni yıla hızlı yükselişle giren dolar 3,90’a yaklaşarak rekorunu yeniledi. Dolardaki sert hareketin altında dört neden yatıyor.

Merkez Bankası dün likiditeye yönelik önlemler açıklasa da kurdaki hareketi frenleyemedi. TL’deki hızlı erime sonrasında Merkez Bankası piyasalara “yakından izliyoruz, gerekli önlemi alırız” mesajı verdi. Kurdaki hızlı yükselişin ardından 24 Ocak’ta faiz toplantısında Merkez’in nasıl bir hamle yapacağı yakından izlenecek. Piyasalar Merkez’in faiz artışı konusunda elinin rahat olmayabileceği endişesi taşıyor. Merkez’in hamleleri piyasaların radarında olacak.

ABD Merkez Bankası Fed’in bu yıl faizlerde daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi gelişen ülkelere yönelik baskı yaratıyor. Her ne kadar diğer gelişmekte olan ülkelerde etki sert hissedilmese de, TL’deki değer kaybının arkasında bu neden de yatıyor. Yeni başkan Donald Trump’ın politikalarının 20 Ocak’ta netleşmesinin ardından Fed’in marttaki toplantısında faiz artışı gerçekleşebilir.

Piyasalar siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyor. Anayasa değişiklik paketi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Maddelerin görüşüldüğü pakete ilişkin gelişmeler ve buradan gelecek haberler piyasaların yakın takibinde. Siyasi ve jeopolitik gelişmeler kurda etkili oluyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in 27 Ocak tarihinde açıklayacağı kararında Türkiye’nin notunu indirebileceği endişesi kuru baskılıyor. Türkiye’ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch’in değerlendirme tarihinin yaklaşması tedirginlik yaratıyor.

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TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 9 DEĞER KAYBETTİ

Türk Lirası, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 9’dan fazla değer kaybetti.

Doların belli başlı altı para birimi karşısındaki değerini ortaya koyan dolar endeksi son günlerde aşağı yönlü hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışan Türk Lirası ise yükselişte.

Kaynak: NtvPara