 Erkeklerin dolabında olması gereken 8 şey

Erkekler kıyafet seçiminde kadınlar kadar çok düşünmese de doğru parçalarla iyi bir kombin yaratmak adına vakit ayırıyor. Siz de doğru parçaları dolabınıza ekleyerek fazla zaman harcamadan şık bir görüntüye sahip olabilir ve böylelikle etrafınızdakileri görünümünüzle etkileyebilirsiniz.
Bir erkeğin dolabında olmazsa olmazlar
Dolabınızda her daim olması gereken kıyafet, aksesuarlara yer vererek ve bu kıyafetleri uygun parçalarla kombin yaparak şıklığı yakalayabilirsiniz.
1Takım elbise
Her erkeğin dolabında yılda bir kere giymek zorunda olsa dahi olması gereken kıyafetlerin başında; takım elbise geliyor. Özel günlerin vazgeçilmezi takım elbise seçiminde ise gri, füme ya da laciverti tercih edebilirsiniz. Resmi davetlerde ise siyah kullanabilirsiniz
2Klasik kemer
Jean ya da spor bir pantolonu kemersiz de kullanabilirsiniz ama siz sizin olun takım elbiseyi kemersiz kullanmaya dikkat edin. Ayrıca kemerin de spor bir kemer olmamasına özen göstermelisiniz. Unutmayın; kadınlar küçük detaylara oldukça takılır. Bir kadını etkilemek istiyorsanız küçük detayları gözden kaçırmamalısınız.
3Beyaz gömlek
Erkeklerin dolabında olması gerekenlerden biri de hiç şüphesiz ki; beyaz gömlek. Hem gündüz hem gece ister pantolonun üstüne isterseniz de takım elbisenin içine giyebilirsiniz. Yaz, kış her daim giyebileceğiniz beyaz gömlek dolabınızda en çok kullanacağınız parçalar arasında yer alıyor.
4Kot pantolon
Bir erkeğin dolabının vazgeçilmezlerinden bir diğeri de modası hiç geçmeyen; kot pantolondur. Özellikle hafta sonu için açık renkli kot pantolonları seçebilirsiniz. İddialı modeller yerine giyebileceğiniz sade modeller ilk tercihiniz olmalı.
5Saat
Saatlerin kişiliğini ele verdiğini unutmamalısınız. Spor bir tarza sahipseniz fonksiyonel bir saat, klasik bir tarzınız varsa da klasik bir model sizi yansıtacaktır.
6Triko
Triko kazaklar erkeklerin gardırobunda bulunması gereken önemli bir parça. Unutmayın; kaşmir, “V” yaka bir triko kazağın modası hiçbir zaman geçmez.
7Klasik ayakkabı
Takım elbiseyle uyum sağlayacak en önemli parça; ayakkabıdır. Koyu kahverengi, eskitilmiş deriden klasik bağcıklı bir ayakkabının hem gri hem lacivert takımla uyum içinde olacağını unutmamalısınız.
8Güneş gözlüğü
Güneş gözlüğü artık yaz ve kış aylarının vazgeçilmez aksesuarı. Güneş ışınlarından koruyan ve aynı zamanda yüzünüze yakışan bir modele dolabınızda yer vermelisiniz.