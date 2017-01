Fitch Türkiye’nin kredi notunu değiştirecek mi? 26.01.2017

PİYASALARDA GÖZLER FİTCH’TE

Piyasalarda gözler Merkez Bankası’nın bu haftaki PPK toplantısının ardından Fitch’e çevrildi.

UZMANLARDAN FİTCH DEĞERLENDİRMESİ

“LİRA ÜZERİNDE ETKİLİ OLUR”

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy “Yarın akşam saatlerinde açıklanacak Fitch kararının lira üzerinde etkili olmasını beklediğimizi hatırlatalım. Piyasa beklentisi ve tahminimiz not indirimi gelebileceği yönünde. Fakat beklenmesine rağmen not indirimi yapılması durumunda lirada Pazartesi günü olumsuz bir etki görülebileceğini not etmekte fayda görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir, Not indirimi olması haklinde kur ve Borsaya etkisi olacağını, not indirimi olmamasının ise piyasada daha yüksek etkiye neden olabileceğini söyledi. Pamir “Fitch kararına dair çok net şekilde beklenti oluşmuş değil. Not indirimi ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülse de indirmeme ihtimali de yüksek. Bir not indirimi gelmesi durumunda kur ve BİST’te etkisi mutlaka olacak. Not indirimi gelmezse daha yüksek etki olabilir” değerlendirmesini yaptı.

“NOTUMUZU İNDİREBİLİR”

Gedik Private Varlık Yönetimi Direktörü Taner Özarslan Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu bir kademe indirmesini bekliyor.

Özarslan “Fitch görünümü de negatif olarak izleyebilir. Bu durumda Türkiye’den bir mktar daha para çıkışı olur ama Moody’s’de olduğu kadar olmaz. Çünkü orada yatırım yapılabilir özelliği kaybettik ve yaklaşık 15 milyar dolar civarında fon çıkışı olmuştu.” diye konuştu. Özarslan not indiriminin Döviz kurunda da ekstra bir etki yaratmayabileceğine dikkat çekti.

“RUSYA ÖRNEĞİ UNUTULMAMALI”

BGC Partners Başekonomisti Özgür Altuğ, “Fitch %70 oranla notumuzu indirebilir. Ama Rusya örneğini de unutmamak lazım. Tüm kredi derecelendirme kuruluşları Rusya’nın notunu indirirken Fitch hala yatırım yapılabilir kategorisinde tutuyor. Bu ihtimal var ama bu ihtimal giderek azalmış durumda.” dedi.

Altuğ, olası bir indirimin fiyatlamalara etkisine dair ise “MB’nin gerekeni yaptığı bir günde Fitch haberinin bir miktar ayarlaması olur ama onun dışında majör bir etkisi olmaz. Ama gün çok önemli” diye konuştu.

Stratejist Yeliz Karabulut ise Fitch’in pas geçme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek “beklentiler daha çok not indirimi yönünde. Not indirimi %80 fiyatlanmış görünüyor. Eğer not indirimi yapmazsa piyasaya olumlu olarak yansır.” dedi.

Fitch, Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülke konumunda tutan tek büyük derecelendirme kuruluşu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Eylül ayında Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmişti.

Kaynak: Bloomberg HT