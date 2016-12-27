Dolar bugün ne olur? 27.12.2016

Dolar güne nasıl başladı?
Dolar/TL yeni günde 3.51 seviyesinden işlem görüyor.
Küresel piyasalarda Noel tatili olması nedeniyle görülen zayıf işlem hacmi, kurun yatay seyretmesinde etkili oluyor.
DOLAR BUGÜN NE OLUR?
Uzmanlar; dolar/TL‘de yükselişlerin görülmesi halinde 3,5500’nin direnç seviyesi olarak hedeflenebileceğini belirtiyor. Paritede 3,45 seviyesi aşağısında kalıcılık sağlanması halinde zayıf seyir görülebilecek olup 3,40 ve 3,35 destek seviyeleri izlenebileceğini vurguluyor.
Kaynak: Uzmanpara