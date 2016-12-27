Dolar bugün ne olur? 27.12.2016

Dolar bugün ne olur? İşte dolara yönelik beklentiler...

Yayınlayan
Editor
-
0
6

Dolar güne nasıl başladı? 

Dolar/TL yeni günde 3.51 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Noel tatili olması nedeniyle görülen zayıf işlem hacmi, kurun yatay seyretmesinde etkili oluyor.

DOLAR BUGÜN NE OLUR?  

Uzmanlar; dolar/TL‘de yükselişlerin görülmesi halinde 3,5500’nin direnç seviyesi olarak hedeflenebileceğini belirtiyor. Paritede 3,45 seviyesi aşağısında kalıcılık sağlanması halinde zayıf seyir görülebilecek olup 3,40 ve 3,35 destek seviyeleri izlenebileceğini vurguluyor.

Kaynak: Uzmanpara

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın: