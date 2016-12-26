Gayrimenkul Nedir?

Arapça bir kelime olan gayrimenkul, bir yerleşim yerinden farklı bir yere götürülemeyen mallardır.

Nakil (taşıma) sözcüğünden türeyen gayrimenkul, ekonomik bir terimdir. Örneğin; apartman, villa, işyeri, bina, arazi, arsa, fabrika ve konut birer gayrimenkuldür.

Gayrimenkul uzun vadede en çok tercih edilen yatırım türleri arasında yer almaktadır. Örneğin; şimdi satın alacağınız bir evin, 5 yıl sonra değerinin daha da artabileceği ihtimalini düşünerek geleceğinize konut kredisi vasıtasıyla yatırım yapabilirsiniz. Unutmayın; geleceğin size ne getireceği belli olmaz. Şu an aldığınız konutu 10 yıl sonra satmak istediğiniz de bir daire yerine belki de 3 daire alacaksınız. Burada lokasyon ve ilerde yapılacak düzenlemeler düşünüldüğünde konut birikimleri değerlendirme de uygun bir yatırım alternatifi olarak tercih edilebilir.

Son 5 yılın gözdesi gayrimenkul

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı son konut satış istatistiklerine göre 2016’nın Mart ayında 52 bin 374’ü yeni konut olmak üzere toplam 117 bin 205 konut satışı gerçekleşti. Rakamlar son 5 yılda en karlı yatırım aracının gayrimenkul olduğunu gösteriyor.