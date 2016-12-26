Sekuro Plastik – SEKUR Hisse Senedi

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. – SEKUR

1997 yılında kurulan Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş., plastik ambalaj sektöründe faaliyet göstermektedir. 2010 yılında gıda ambalajına uygun nitelikli mamul üretim tesisi yatırımı yapan Sekuro, 2010 yılında iştirak firma Polifilm Ambalaj San. A.Ş.’yi kurmuştur. Nitelikli PE film mamullerin satış ve pazarlama organizasyonu firmanın iştiraki olarak kurulan bu firma tarafından yürütülmektedir.

2011 yılında Ar-Ge departmanı kuran Sekuro, laboratuar yatırımı yapılmıştır. Sekuro faaliyetlerini SGS tarafından sertifikalandırılan ISO 9001 ve ISO 22000 güvence sistemi ile yönetmeye başlamıştır.

SEKUR işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Sekuro’nun ana faaliyet konusu her türlü ambalaj malzemesi üretimi, alım ve satımıdır. Sekuro, imalat sanayii, kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Sekuro, Borsa İstanbul’da GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI’nda işlem görmektedir.