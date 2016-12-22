GÃ¼mÃ¼ÅŸ – GMSTR Borsa YatÄ±rÄ±m Fonu

FÄ°NANS PORTFÃ–Y GÃœMÃœÅž BORSA YATIRIM FONU –Â GMSTR

GÃ¼mÃ¼ÅŸ Borsa YatÄ±rÄ±m Fonu, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n tek iÅŸlemle ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetle gÃ¼mÃ¼ÅŸ alÄ±p satmasÄ±na imkan veren bir yatÄ±rÄ±m aracÄ±dÄ±r. Borsa Ä°stanbulâ€™da hisse senedi gibi alÄ±nÄ±p satÄ±labilen GÃ¼mÃ¼ÅŸ Borsa YatÄ±rÄ±m Fonu alÄ±m â€“ satÄ±m arasÄ±ndaki fiyat aralÄ±ÄŸÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± her GÃ¼mÃ¼ÅŸ Borsa YatÄ±rÄ±m Fonu payÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± fiziki gÃ¼mÃ¼ÅŸ Ä°stanbul AltÄ±n BorsasÄ± gÃ¼vencesiyle saklanÄ±r ve bÃ¶ylece GÃ¼mÃ¼ÅŸ saklama sorununu da ortadan kaldÄ±rÄ±r.