BIST 30 – IST30 Borsa Yatırım Fonu

FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU – IST30

Bıst-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, yatırımcıların BİST30 Endeksine yatırım yapmasını sağlar. IST30 Borsa Yatırım Fonu Borsa İstanbul’da tıpkı hisse senedi gibi tüm yetkili aracı kurum ve aracı kurum acentesi olan bankalardan alım-satım yapabilir.

IST30 Borsa Yatırım Fonu, BİST 30 Endeksi’ndeki Türkiye’nin önde gelen halka açık 30 şirketine tek işlemle yatırım yapma imkanı verir. Yatırımcılar tek hisse senedine yatırım yapmak yerine aynı anda 30 hisse senedine yatırım yaparak risklerini azaltırken, yükseliş dönemlerinde getiri potansiyellerini yükseltmektedirler.

IST30 bir borsa yatırım fonu olduğu için yönetim ücreti diğer yatırım fonlarına göre daha düşüktür. Yatırımcılar BİST 30 Endeksi hisse senetleri ile ayrı ayrı işlem yaptıkları takdirde işlem maliyetleri hızla yükselmektedir. Finans Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu BİST 30 Endeksi’ne tek işlemle yatırım yapma imkânı vermektedir. Yatırımcılar BİST’Ten yaptıkları işlemlerde sadece aracı kurumların tahsil ettikleri işlem komisyonunu ödemektedirler.