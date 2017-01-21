Günde bir paket sigara almak yerine yapılabilecekler nelerdir?

Dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon insan sigaradan yaşamını yitiriyor ve 200 milyon kadar insan da sigaranın neden olduğu sağlık problemleri yaşıyor. Ne yazık ki çoğumuz da sigaranın sağlığımıza bu kadar zararı olduğunu bile bile sigara içmeye devam ediyor.
Aslında bu zararların yanında bir de sigara içmenin ekonomik boyutu bulunuyor. Lüks tüketime giren sigara üzerinden 2017 itibari ile yüzde 85 oranında vergi alınıyor. Yani 10 liralık bir sigara paketindeki her bir tek sigara için 42.5 kuruş vergi alınıyor.
Günde bir paket sigara içen bir kişi için ortalama en az 300 lira gideri olduğunu ve asgari ücret net 1.404 lira olduğu günümüzde, asgari ücretin neredeyse beşte biri sigara gidiyor. Ayrıca sigaraya harcanan para yıllık 3.600 lira olarak karşımıza çıkıyor.
Durum bu haldeyken, günde bir paket sigara parası ile yılın tüm stresini atacağınız bir tatil yapabilir veya sizi daha güzel yarınlara hazırlayacak bir birikim yapabilirsiniz. Hatta bu birikimleri de risksiz bir şekilde yatırıma da dönüştürebilirsiniz. Sigarayı bırakarak elde ettiğiniz birikiminizi, piyasanın dalgalanmalarından fazla etkilenmeyen, uzun araştırmalar ve ani kararlar gerektirmeyen yatırım araçlarında değerlendirebilirsiniz.
1Hazine Bonosu
Hazine bonosu, en çok tercih edilen ve en güvenli görülen yatırım çeşididir. Hazine bonolarında, borç alan ve borç veren ilişkisi vardır. Devletin, bir yıldan kısa vadeli olmak kaydıyla döviz veya Türk Lirası cinsinden iç borçlanmaya gitmesidir. Devlet kısa zamanda, fon elde etmek için hazine bonosu satışa çıkarır ve bu bonoları alan yatırımcılar faiz getirisi elde ederler. Devlet güvencesi altında olan bu yatırım çeşidi, vergi avantajlarından da yararlanmanıza olanak verir.
2Tahviller
Tahvil, hazine bonosu ile neredeyse aynı mantığı paylaşan yatırım çeşididir. Hazine bonosunda farkı, daha uzun vadeli olmasıdır. Devlet veya şirketlerin, bir seneden az olmamak kaydıyla verilen borçlanma senetlerinden oluşur. Tahvillerin faiz oranları yüksekse, uzun vade içerisinde faizlerin düşmesiyle kâr elde edilir.
3Hisse Senedi
Hisse senedi, uzun vadeli yatırımların en popüler aracıdır. Hisse senedi alınır ve doğru zamanda satırsa, kolayca nakit para akışı sağlanır. Hisse senetleri size çok geniş seçenekler sunar. Aracı kurumlar tarafından yapılan bu yatırım çeşidi orta halli riskler taşıyan yatırım araçları arasında bulunur. Hisse senedinin en avantajlı özelliği ise takas uygulamasına müsait olmasıdır.
4Repo
Getirisi en sabit yatırım araçlarının başında repo gelir. Bir menkul kıymetin, belli bir dönem sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını öngören bir işlem türüdür. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde repo, iyi getiri sağlayan, kısa vadeli bir yatırım aracıdır. Enflasyon yüksek olduğu zaman faizler de yüksek olur ve reponun getirisi yükselir.