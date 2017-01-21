Günde bir paket sigara almak yerine yapılabilecekler nelerdir?

Dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon insan sigaradan yaşamını yitiriyor ve 200 milyon kadar insan da sigaranın neden olduğu sağlık problemleri yaşıyor. Ne yazık ki çoğumuz da sigaranın sağlığımıza bu kadar zararı olduğunu bile bile sigara içmeye devam ediyor.

Aslında bu zararların yanında bir de sigara içmenin ekonomik boyutu bulunuyor. Lüks tüketime giren sigara üzerinden 2017 itibari ile yüzde 85 oranında vergi alınıyor. Yani 10 liralık bir sigara paketindeki her bir tek sigara için 42.5 kuruş vergi alınıyor.

Günde bir paket sigara içen bir kişi için ortalama en az 300 lira gideri olduğunu ve asgari ücret net 1.404 lira olduğu günümüzde, asgari ücretin neredeyse beşte biri sigara gidiyor. Ayrıca sigaraya harcanan para yıllık 3.600 lira olarak karşımıza çıkıyor.

Durum bu haldeyken, günde bir paket sigara parası ile yılın tüm stresini atacağınız bir tatil yapabilir veya sizi daha güzel yarınlara hazırlayacak bir birikim yapabilirsiniz. Hatta bu birikimleri de risksiz bir şekilde yatırıma da dönüştürebilirsiniz. Sigarayı bırakarak elde ettiğiniz birikiminizi, piyasanın dalgalanmalarından fazla etkilenmeyen, uzun araştırmalar ve ani kararlar gerektirmeyen yatırım araçlarında değerlendirebilirsiniz.