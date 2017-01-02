Yatırımcılar hisse senedi, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları gibi finansal ürün ve kurumlara yatırım yaparken bu kurumlar ve enstrümanalar hakkına bilgi edinmek isterler. İşte bu noktada en büyük yol göstericileri KAP’dır. KAP’da yer alan bilgilerin yüzde yüz doğru olması ise yatırımcıların rahatlıkla KAP sonuçlarına güvenmelerini sağlar. Peki KAP haberleri nasıl takip edilir?

KAP haberlerinin nasıl takip edileceği konusuna giremeden önce KAP nedir kısaca açıklamaya çalışalım. KAP, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamuyu aydınlatma kapsamında mecbur ettiği bilgilerin yer aldığı Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bağlı olan elektronik sistemdir.

KAP’ta sadece borsada işlem gören hisse senetleri yer almaz. KAP sisteminde ayrıca emeklilik yatırım fonları, borsada işlem gören yabancı ve yerli yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri yer almaktadır. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarının da denetim raporları da KAP’ta yer almaktadır. Özetle KAP sistemine 600’ü aşkın şirket kayıtlıdır. Ayrıca 3000’den fazla kayıtlı kullanıcısı vardır.

KAP sistemine hangi bilgiler kayıt olmaktadır?

KAP sistemine kayıt olan bilgiler arasında bu sisteme kayıtlı olan tüm kuruluşların adresleri, yönetimi, ortaklık yapıları, finansal raporları, yatırım kararları, yönetim değişiklikleri, hisse alım ve satımları, halka arzları, halka açıklık oranları dahil çok geniş yelpazede tüm bilgiler bulunmaktadır. KAP’ta yer alacak bilgiler arasına hisse senetlerin fiyatlarını etkileyecek tüm gelişmelerin KAP ’bildirilmesi zorunludur.

KAP’ta yer alan bilgilere nasıl ulaşılır?

Yatırımcıların yatırım kararlarında çok büyük önemi olan KAP haberlerinin takip edilmesi ise çok kolaydır. Yatırımcı internet üzerinden https://www.kap.org.tr/tr/ adresine girerek burada kayıtlı olan tüm bilgilere ulaşabilir.

KAP’ın çalışma saatleri nedir?

Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP haftanın 7 günü 24 saat çalışmaktadır. Yatırımcı online olarak internet üzerinden 7/24 KAP bilgilerine ulaşabilir.

KAP kullanımının yatırımcılara sağladığı avantajları nelerdir?

*KAP sistemi7/24 yatırımcının online internet üzerinden erişimine açıktır.

*Yatırımcı yatırım yapmak istediği şirket hakkında ki yüzde yüz doğru olan tüm bilgilere ulaşabilir.

*KAP’ta kayıtlı olan tüm enstrümanların mali tabloları geçmişe yönelik olarak görüntülenebilir. Ayrıca bu mali tablolar birbiri ile karşılaştırılabilir.