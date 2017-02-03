Konutta KDV düzenlemesi ne getirecek? 03.02.2017

Bakanlar Kurulu kararıyla binde 9,48 olarak uygulanan resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfırlanırken, yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde de metrekare vergi değeri bin lira ila 2 bin lira arasındaki konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin liranın üzerindeki konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.

KDV düzenlemesi ne getirecek?

Düzenlemenin sektöre canlılık getireceğini ifade eden gayrimenkul sektörü temsilcileri, özellikle yeni yapılacak konutlarda fiyatın yüzde 10 düşmesini bekliyor.

Konutta KDV düzenlemesi ile ilgili olarak İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yaptığı açıklamada, ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde damga vergisinin sıfır olarak uygulanacağını, sektör için en önemli maddenin bu olduğunu belirterek, “Yüzde 5 peşinatın konuşulduğu günlerde yüzde 1 olan damga vergisi harcı yüksek bir orandı. Bunun sıfırlanması sektörü çok pozitif etkileyecek.” dedi.

Durbakayım, yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan ve kamu tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin düzenlemelerin de sektöre nefes aldıracağını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Beklentimiz bunların sürekli olması. KDV indirimleri kalıcı olmalı. Bu rakamlar İstanbul için yeterli değil. 2017 itibarıyla emlak vergi değerleri belediyelerce ciddi şekilde artırıldı. Buradaki marj belediyelerin artışının altında kaldı. Bu yüzden KDV indiriminin İstanbul’daki konut fiyatlarını geriletmesi biraz zor. Özellikle Anadolu’da indirim getirebilir. KDV oranının yüzde 8 olduğu aralığın üst tavanının 2 bin lira değil de, 2 bin 300 lira civarında olması gerekir. Böylece çok daha yararlı olur.”