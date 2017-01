Kredi kartı güvenlik kodu nedir?

Kredi kartı kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden birisi olan Türkiye’de kişi başına 3 kredi kartı düşüyor neredeyse. Yine kredi kartının kullanılmadığı alan olmadığı gibi kredi kartın taksit uygulaması örneğin ilk başlatan ülkeyiz. Dolayısıyla kredi kartının bu kadar yaygın kullanımının güvenli hale getirilmesinde ise karşımıza kredi kartı güvenlik kodu çıkıyor.

İnternetten veya telefon ile alışveriş yapanların belki de ezbere bildiği kredi kartı güvenlik numarası, kredi kartının kullanılabilmesi için elzem bir bilgi. Kredi kartı güvenlik kodunu bilmeyenler internetten veya telefonla alışveriş yaparken, ödeme yaparken, ya da herhangi bir faturanın ödemesini otomatiğe alırken kredi kartının üzerindeki bilgilerin dışında kredi kartının arkasında yazan kredi kartı güvenlik kodu numarasını girmesi gerekiyor.

Kredi kartı güvenlik kodu sadece kredi kartlarında da olmuyor. Bankamatik kartları, puan kartları ya da indirim kartlarının da arkasında yer alabiliyor. Peki, kredi kartı güvenlik numarası nedir? Her kredi kartının güvenlik numarası aynı mıdır ya da aynı kişinin kredi kartlarına tek bir güvenlik numarası mı verilebiliyor gibi bir çok soru karşımıza çakabilir.

Kredi kartı güvenlik numarasını tanımlayalım. Kredi kartı güvenlik numarası yani kart onay kodu (CVC) üç veya dört basamaklı kredi, banka veya kurum kartlarının arkasındaki koddur. Kredi kartı güvenlik kodu, kredi kartı kullanılırken kullanıldığı yerde faturalara yansımaz. Çünkü kredi kartı güvenlik kodu kabartmalı olarak kartın üzerine işlenmediği için sadece kart sahibinin bilgilendirilmesi ile kredi kart güvenlik koduna ulaşılabilir.

Kredi kartı güvenlik kodu çok önemlidir

Kredi kartı güvenlik kodu kişinin T.C. numarasına göre değil, her kurum verdiği kredi kartına göre belirler. Dolayısıyla her bankanın, her kurumun, her işletmenin verdiği kredi kart güvenlik numarası yada kredi kartı onay numarası farklıdır. Kredi kart güvenlik kodu tek başına anlamlı değildir. Kredi kartının önündeki bilgi ile kullanılması ile geçerli olur.

Kredi kartı kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli olanlarından biri de kredi kartı güvenlik kodunun hiç kimseye verilmemesi gerekir.