Kredili Mevduat Hesabı Nedir?

Acil nakit ihtiyacı durumlarda can kurtaran simidi olan kredi türlerinden kredili mevduat hesabı yani KMH nedir? Kredili mevduat hesabı, vadesiz mevduat hesabına tanımlanmış, acil ve beklenmeyen kredi ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla kullanılan bir kredi türdür.

Kredili mevduat hesabının kullanımının yaygın olmasının sebebi ve en belirgin özelliği haftanın 7 günü 24 saat ATM’ler dahil olmak üzere her zaman her yerden ulaşılabilen kredi türü olmasıdır.

Kredili mevduat hesabının özellikleri nelerdir?

1. Kredili mevduat hesabını diğer kredili hesaplardan ayıran özelliklerin başında vadesiz mevduat hesabına daha önceden belirlenen koşullarda ve miktarda nakdin tanımlanmış olmasıdır.

2. Kredili mevduat hesabına tanımlanan kredi miktarının kullanılması mecburi değildir. Kişi krediyi kullanmadığı zaman herhangi bir masraf ödemez.

3. Kredili mevduat hesabına nakit kedi tanımlanmasının anlamı, tanımlanan miktardaki kredinin ATM’ler dahil olmak üzere istendiği zaman haftanın 7 günü ve 24 saat mesai saatleri dışında da çekilebilmesidir.

4. Kredili mevduat hesabının en büyük avantajlarından ve özelliklerinden biri de tanımlı nakit kredi kadarına otomatik ödemlerin tanımlanabilmesidir. Telefon, kredi kartı, faturalar dahil bir çok ödeme türü kredili mevduat hesabına tanımlanabilir.