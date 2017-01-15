NeuV yapay zekalı otomobiller sahiplerine para kazandıracak

Teknoloji o kadar gelişti ki yapay zekalı otomobiller çalışacak sahipleri para kazanacak. NeuV yapay zekalı otomobiller ya da diğer söylemi ile sürücüsüz otomobiller sahiplerine birkaç şekilde para kazandırmak üzerine tasarlanmış.

2017 yılına damgası vuracak projelerin arasında herhalde NeuV yapay zekalı otomobiller ya da sürücüsüz otomobiller yer alacak gözüküyor. Amerika’nın Las Vegas şehrinde düzenlenen yılın ilk en önemli elektronik fuarında Honda tarafından tanıtılan NeuV yapay zekalı otomobiller veya sürücüsüz otomobiller, sürekli çalışmak, sürücüsüne para kazandırmak üzere planlanmış özel ulaşım servisleri olarak sunuldu.

NeuV yapay zekalı otomobiller birçok interaktif özelliği barındırıyor. Duygu motoru (Emotion Engine) ve otomatik kişisel asistanı bulunan sürücüsüz elektrikli otomobiller SoftBAnk’ın yapay zeka teknolojileriyle geliştirilmiş. Sürücünün tarzına sürüş, yol ve müzik önerilerinde bulunan NeuV yapay zekâlı otomobiller aynı zamanda sürücülerine para kazandırması üzerine planlanmış.

NeuV yapay zekalı otomobiller ya da sürücüsüz elektrikli otomobiller projenin sahibi Japon devi Honda tarafından yapılan açıklamaya göre para kazandırma hedefiyle ilgili olarak şu açıklamada bulunuyor; ‘sahibi kullanmıyorken yolcu taşıyabilecek ve sahibi olduğu enerji miktarını başka bir araca aktarırken para kazandırabilecek’.

NeuV nedir?

NeuV yapay zekalı otomobiller olarak sunulan projede NeuV kelimesi, İngilizce elektrikli yeni şehir aracı kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. NeuV otomobiller yapay zekâya robot teknolojisine sahip. Yine NeuV yapay zekalı otomobiller büyük verileri işleyerek gelecekte diğer otomobiler ile iletişim halinde olabilecekler. İnsan yaşamını kolaylaştırma ve yaşam standardını artırma üzerine planlanmış.

Duygu Motoru nedir?

NeuV yapay zekalı otomobillerde bulunan duygu motoru olarak adlandırılan Emotion Engine özelliği, otomobil kullanıcısının önceki davranışlarını kaydederek, daha sonra aldığı kararları karşılaştırıyor. Otomobil sürücüsünün sürüş tarzı, yol zevkleri, müzik zevkleri gibi bilgileri kayıt ediyor. Sürücünün aldığı kararların arkasındaki duyguları analiz ediyor. Daha sonrasında ise sürücünün duygu durumuna göre önerilerde bulunuyor.

NeuV otomobillerin özellikleri

NeuV otomobiller ya da sürücüsüz elektrikli otomobiller iki kişilik. Arkada da bagajı bulunan NeuV otomobiller elektrikle şarj oluyorlar. Aynı zamanda diğer araçları da şarj etme özelliğine sahip olan NeuV’ler çok geniş bir ekran olarak tasarlanmış.