“Kurlardaki Hareket İzleniyor” 11.01.2017

Döviz

Dolar/TL gün içinde 3.7078 ve 3.7987 arasında dalgalanarak günü 3.7980 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatile yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8570 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8230 ve en kuvvetli direnç 3.8960 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8445 ve 3.8230 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8630 ve 3.8960 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım seviyesinde bulunmaktadır. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip olduğu görülüyor. Bugün yurt içinde cari hesap ve ABD tarafında ham petrol stokları takip edilecek.

Viop

Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 94.500 ve 95.450 arasında dalgalanarak günü 94.850 seviyesinden kapattı. Volatil hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 185.003 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 2.251 artarak 404.975 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93.700 ve en kuvvetli direnç 95.600 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 93.700 ve 92.875 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 95.600 ve 96.575 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında yatay hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor.

Borsa İstanbul

Bugün yurt içinde Cari Açık verisi takip edilecek. Bugün Donald Trump’ın basın toplantısında vereceği mesajlar küresel piyasaların yakın takibinde olacak. BİST-100 endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeksteki toparlanma eğilimin devam edebilmesi açısından, yaklaşık 50 ve 200 haftalık basit hareketli ortalamaya karşılık gelen 77.600 direnci üzerinde artan hacimli kapanışlar görmemiz gerektiği konusundaki görüşümüzü korumaktayız. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda endeksin 78.250 direncine ve devamında 79.500 – 80.000 civarlarına kadar bir yükseliş göstermesi beklenebilir. Diğer taraftan, olası geri çekilmelerde 77.000 – 77.150 ve 76.500 – 76.800 aralıkları gün içi önemli destek bölgeleri olarak izlenmeye devam edilebilir.

Kaynak: Gedik Yatırım