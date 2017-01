Manşet Enflasyon Nedir?

Ekonomistlerin ve hane halkının aşina olduğu enflasyon ve çekirdek enflasyon kavramına bir de manşet enflasyon eklendi. Manşet enflasyon kavramı ise birçok yatırımcının kafasını karıştırdı. Manşet enflasyon neydi? Diğer enflasyon türlerinden farkı neydi ve piyasalar için tehlikeli mi bir unsurdu? İşte size manşet enflasyona dair merak edilenler…

Manşet enflasyon; fiyatlar genel seviyesinin istikrarlı olarak artması anlamanı gelmektedir. Enflasyon içinde belki aynı tanımı yapmak mümkün fakat enflasyonda fiyatlar genel seviyesinin yüksek olması anlamını taşımakla birlikte manşet enflasyonda fiyatlar genel seviyesinin yani enflasyonun düzenli olarak artması söz konusudur.

Enflasyonda fiyatların genel seviyesinde oluşan artışa bağlı olarak paranın satın alma gücü düşer. Mesela eylül ayında peynirin kilosunun 20 TL olduğunu far edelim. Enflasyonun Aralık ayında yüzde 10 artığını farz edelim. Peynirin kilosu 22 TL’ye yükselmiştir fakat maaşınızda enflasyon oranında artış olmadığından alacağınız peynir miktarı azalacaktır. Dolayısıyla hane halkı enflasyon satın alma gücünün azalması anlamına gelmektedir. Manşet enflasyonda ise enflasyonun her ay düzenli olarak artması durumudur ki mesela her ay enflasyonda yüzde birlik veya daha fazla artış oluşması durumudur. Gerek hane halkı gerekse piyasalar açısından istenmeyen bir durumdur.

Enflasyon çeşitleri arasında manşet enflasyonun dışında hiperenflasyon, maliyet enflasyonu sayılabilir. Enflasyonun alt kalemleri vardır. Bunlar Tüfe, TEFE, çekirdek enflasyon, GSYM zımni deflatörü gibi.