2017 temettü beklentileri ile öne çıkan ilk 10 şirket

Yatırımcılar şirketlerin dağıttığı temettü gelirlerine odaklandı. Kar payı anlamını taşıyan temettü, şirketlerin dönem içerisinde elde ettikleri kardan elinde hisselerini bulunduran ortakların pay alma hakkı olarak tanımlanabilir.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, yıl sonundaki nakde çevirebilmiş olduğu değerlerini ve diğer finansal değerlerini yakın zamanda açıklamaya başlayacak. İlk açıklamanın bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden geleceği düşünüldüğünde yatırımcıların temettü beklentilerinin ön plana çıkması bekleniyor.