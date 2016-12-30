Milli Piyango 2017 Yılbaşı İkramiye Sonuçları Nasıl Öğrenilir? 30.12.2016

Milli Piyango 2017 yılbaşı özel çekilişinin kazananı belki de siz olacaksınız. 2017 yılbaşı özel çekilişine saatler kala, yeni yıla zengin girenlerden biri olabilirsiniz.

Milli piyango 2017 yılbaşı ikramiye sonucunu nasıl öğreneceğinizi merak ediyorsanız detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Piyango 2017 yılbaşı özel çekilişine az bir zaman kala milyonlarca kişi zengin olma hayali kuruyor. Kimi için ev kimi için de araba en büyük hayal. Fakat büyük ikramiye ile bunlardan daha fazlasını yapmak mümkün. Umutların bağlandığı büyük ikramiye bu sene de pek çok kişinin yüzünü güldürecek ve yeni bir hayatın kapılarını açacak.

Hazır olun! Bu yıl 15 TL’ye aldığınız çeyrek bilet ya da 30 TL’ye aldığımız yarım bilet ile bir anda tüm yaşamınız değişebilir.

Milli Piyango Yılbaşı Özel İkramiyesi Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ise; 60 milyon lira. 60 milyon lira tarihinin en büyük ikramiyesi olacak.

Milli Piyango 2017 Yılbaşı İkramiye Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Milli Piyango 2017 yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık tarihinde Ankara Kızılay’da bulan Milli Piyango Genel Müdürlük hizmet binasında yapılacak. TV’den canlı olarak çekilişi takip edebilirsiniz.

Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza pek çok yenilik geldi. Eskiden gazetelerden teker teker rakamlara bakıp büyük ikramiyenin sahibi acaba ben miyim derken? Şimdi internet sayesinde oturduğumuz yerden her şeyi halledebiliyoruz. Milli piyango çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra Milli Piyango’nun resmi sitesinde yer alan çekiliş sonuçları sayfasından geçmiş dönemlerdeki çekilişlerde dahil olmak üzere, bilet numaranıza göre sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. Çekiliş sayfasında çekiliş tarihini seçmeniz ve bilet numaranızı yazıp sorgula butonuna basmanız yeterli olacak. Bunun yanı sıra cep telefonunuza Milli Piyango uygulamasını indirerek biletinizi sorgulayabilirsiniz. Ayrıca (0 312) 285 90 66 numaralı Milli Piyango İdaresi Sesli İkramiye Bilgi Hattı’nı arayarak büyük ikramiyenin size çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. Numarayı çevirdikten sonra 1tuşuna basıp, çekiliş tarihini girip ardından 0’basıp ardından bilet numarasını girip tekrardan 0’ı tuşlayarak hızlıca sonuca erişebilirsiniz.