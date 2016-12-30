‘Dolar Kayıplarını Geri Alabilir’ 30.12.2016

Hafta içerisinde olumsuz yönde açıklanan ABD verileri ile birlikte kur değer kaybetti. USDTRY için bugün ABD tarafından açıklanacak olan Chicago PMI Endeksi verisi ve iç piyasadaki anayasa değişikliği konuları takip edilecektir. ABD verisinin beklentilerden iyi gelmesi durumunda dolar kayıplarını geri alabilir. 3.53 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda sırasıyla 3.5490 direnç olarak takip edilebilir. 3.49 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise kurda satış baskısı artabilir ve 3.4680 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir.

Kaynak: Şeker Yatırım