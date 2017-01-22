Troy nedir?

Troy yani Türkiye’nin Ödeme Yöntemi Türkiye’nin:TR, O, Yöntemi:Y, harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber Türkiye’de bankacılık sisteminde yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. O uygulamadan biri olan Troy, 2016 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından kuruldu. Ödeme sistemine yeni bir soluk getiren Troy’un kurulma amacı; Türkiye’ye özel ödeme işlemlerini güvenli, sorunsuz ve hızlı olarak gerçekleştirmektir.

Troy nasıl kullanılır?

Türkiye’nin yeni ödeme sistemi Troy logosu banka kartı, ön ödemeli kartlar ve kredi kartlarının sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde yer alıyor. Troy logosunun yer aldığı kartlarla ATM’den para çekmek ve alışveriş yapmak mümkün. Nakitsiz ödeme yapılmasını sağlayan Troy anlaşmalı banka müşterileri kartlarını yurt dışında da kullanabilecek. Troy’a üye olan başlıca bankaları ise şöyle sıralayabiliriz; Akbank, AktifBank, Albaraka, Abank, Anadolubank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti, Halkbank, HSBC, ICBC, ING Bank, KuveytTurk, Odebank, Şekerbank, TEB, T-Bank, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım. Bu bankalar kart kullanıcılarına ve işyerlerine kartlı ödeme hizmetlerini sunabilmektedir.

Dünyanın önde gelen ödeme sistemleri arasında Mastercard ve Visa yer alıyor. Türkiye’nin Ödeme Yöntemi Troy da yeni ulusal ödeme sistemi olarak adından söz ettireceğe benziyor.