Para biriktirme üzerine en etkili 12 söz

“Damlaya damla göl olur.”

Küçük birikimler ilerde büyük miktarlara ulaşabilir. Bunu baz alarak ufakta olsa para biriktirmeye başlamalısınız.

2. “Ak akçe kara gün içindir.”

Para insanın rahat yaşaması için gerekli olan bir araçtır. Özellikle kötü günlerde para insanı sıkıntıdan kurtarmada en büyük yardımcıdır. Dolayısıyla her insan bütçesine göre bir miktar para biriktirmeye yönelmelidir. Kara günleri düşünerek her daim tasarrufa gitmekte fayda var!

3. ”Güvenme varlığa, düşersin darlığa.’’

Her şeyin bir sonu vardır yani tükenmeyecek şey yoktur. Ne kadar varlıklı olursanız olun, sahip olduğunuz her şeyin bir gün yokluğa dönüşebileceği ihtimalini asla unutmamalısınız. Hayatta her an her şey olabilir. Bu sebeple elinizde var o olan hiçbir şeyi har vurup, harman savurmamalısınız. Yarınlarınız için şimdiden tutumlu olmalı ve para biriktirmelisiniz.

4. “Her çok azdan olur.”

Az az para biriktirip çoğaltmak gerek. Çünkü her çok azdan olur.

5.”Dişinden tırnağından artırmak.’’

Gerekirse daha az yemeli, daha az gezmeli, daha az harcamalı ama kenara bir miktar para atmalı.

6. ”Ayağını yorganına göre uzat.’’

Her zaman gelirimiz kadar harcama yapmalıyız. Zor günler yaşamak istemiyorsak çok para harcamaktan çekinmeliyiz.

7. ”Sakla samanı gelir zamanı.’’

Bugün gereksiz dediğiniz şey bir gün çok işinize yarayabilir. Bu sebeple bir şeyleri çöpe atmak yerine ihtiyaç sahip birine vermeli ya da ilerde lazım olabilir düşüncesiyle saklamalısınız.

8. “İşten artmaz dişten artar.”

Tasarruf yapmak istiyorsanız aşırı harcama yapmamalı bir şeylerden fedakârlık etmeliyiz. Ancak bu şekilde birikim yapabiliriz.

9.‘‘Akara kokara bakma çuvala girene bak.’’

İnsan iyi gün kötü demeden her daim para biriktirmeli.

10.“Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı.”

Bir insan yaşlandığında çalışamadığı zaman rahat edebilmesi adına gençliğinde çok çalışıp para kazanmalı.

11.‘‘Altını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdir.’’

Asıl tutumluluk değersiz görünen şeyleri değerlendirmekle başlar.

12. “Su akarken testiyi doldurmalı.“

Elinize fırsatlar çıktığında yararlanabilir, gelirinizin fazla olduğu zamanlarda yarınları düşünerek para biriktirmeye yönelebilirsiniz.