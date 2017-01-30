‘Önemli MB’ler politika değişikliğine gitmeyecek’ 30.01.2017

Tüm dikkatlerin ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları üzerinde olmasıyla birlikte, bu hafta gerçekleşecek sistematik önem taşıyan dört önemli merkez bankasının toplantısına çok daha az odaklanıldı: İngiltere Merkez Bankası (BOE), Japonya Merkez Bankası (BOJ), Fed ve -para poliikasına ilişkin bir toplantı olmamasına karşın- Avrupa Merkez Bankası (AMB) toplantıları.

1. Dikkatlerin merkez bankalarının politikalarından sapması anlaşılabilir. Alışılmışın dışındaki para politikaları aşırı bağlılıkla geçen birçok yılın ardından, bu kurumların ekonomiyi önemli ölçüde etkileme kabiliyeti, hükümetlerin yapabileceklerinin (olumlu ve olumsuz yönde) yanında artık sönük kalıyor.

2. Merkez bankaları bekleyerek, hükümetlerin poltiikalarını beraber yürütmelerini umuyorlar. En önemlisi, hükümetler büyüme yanlısı yapısal reformları takip ederek ve daha faal mali politikalar benimseyerek, merkez bankalarının üzerindeki aşırı yükü hafifletebilir. Bu durum, para politikasında kademeli ve düzenli normalleşmeye imkan verir.

3. Bununla birlikte merkez bankaları, hükümetlerin korumacılık ve ticaret savaşları gibi büyüme karşıtı ekonomik politikalar benimsemeleri durumunda stagflasyon (düşük büyüme ve yüksek enflasyon) ile karşı karşıya kalacaklarını da biliyor.

4. Daha kapsamlı bir politika için politika demelini değiştirmelerinin muhtemel olmasıyla birlikte merkez bankaları, politika görünümüne dikkate değer ölçüde bir belirsizlik unsuru da ekliyorlar. Sonuç olarak politika seçeneklerini sürdürmeye istekliler. Bununla beraber sıkılaştırmacı politikaların yanlışlıkla çok erken uygulanması yerine hata payı aşırı geniş para politikasının aşırı uzun süre boyunca sürdürülmesi tarafına doğru kayıyor.

5. Tüm bunlar merkez bankalarının bu hafta gerçekleştirecekleri toplantılarında politikalarını değiştirmemesinin yüksek ihtimal olduğuınu işaret ediyor. Eğer politka değişikliğine gidilirse bu -ki düşük bir ihtimal, faiz hedeflemesinin gelişmiş piyasa hazine tahvillerinin faizlerindeki genel yükseliş tarafından meydan okunmasından rahatsız olan BOJ’dan gelebilir.

6. Ekonomi ve politikaya ilişkin sinyaller de yakından takip edilecek. Merkez bankaları seçeneklerini açık tutacak işaretlere dikkat edecek. Ekonomik koşullardaki hafif bir iyileşme ve hükümet politikalarının yardımcı olacağına dair bir umutla birlikte merkez bankaları uzun vadeli politika normalleştirmesini ve gerekli olması durumunda diğer yöne doğru gidebileceklerinin garantisini harmanlayacak.

Bu haftaki merkez bankası toplantılarının piyasayı pek fazla hareket ettirmesi düşük ihtimal. Aynı geri kalanlarımız gibi, dört kurum da diğer politika yapıcıların ekonomik ve finansal görünümü nasıl ve ne zaman etkileme ihtimalleri olduğunu belirlemeye çalışacak.

Mohamed A. El-Erian

Kaynak: Bloomberg HT