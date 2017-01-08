Telefondan para kazanmanın keyifli yolları

Telefondan para kazanmak, telefon kullanmanın ilk önceliğini oluşturmasa da her gün geliştirilen sistemlerle telefonlar para kazanma yolları arasında girmiş durumda. Hele de teknolojinin yeni yüzü akıllı telefonlarla ofis konforunda istenen yerden para kazanmak mümkün.

Telefonla para kazanma üzerine önerilen en popüler yöntemler şunlar;

Twitter’dan para kazanma

Akıllı cep telefonunuz üzerinden twitter hesabınızı kullanarak para kazanabilirsiniz. Twitter hesabınızdan paylaşacağınız reklamlar, tanıtımını yapacağınız ürünler özgürce ve kolayca para kazanabilirsiniz.

İnstagram ve Facebook’dan para kazanma

Sosyal hesaplar içinde en yaygın olarak kullanılan Facebook ve İnstagram, dünyaca ünlü markalardan yerel markalara kadar bir çok ürünün tanıtım ve satış ağını da oluşturuyor. Bununla da bireysel girişimcilerin de yeteneklerini, fikirlerini ve ürünlerini tanıtabildikleri ve satabildikleri önemli bir platform. Siz de Facebook hesabınızda ürün tanıtabilir, kendi ürünlerinizi satabilirsiniz. Ayrıca ünlü markaların reklamlarını paylaşarak da para kazanabilirsiniz.

Vine ile para kazanmak

Sosyal medya platformlarından Vine’da paylaşacağınız videolar ile çok izlenme rekorları kırabilir burada da paylaşımlarınızın izlenmesini sağlayarak para kazanabilirsiniz.

Google’dan para kazanabilirsin

Google üzerinden videolar izleyerek, anketler çözerek, blog oluşturarak, web sitesi oluşturarak ya da e-ticaret yaparak para kazanabilirsiniz. Tabi bu hesaplarınızı dilediğiniz yerden akıllı telefonlar ile özgürce yönetebilir ve keyifle para kazanabilirsiniz.

Ekran kilidinizden para kazanın

Ekran kilidi kullanıyorsanız, akıllı telefonunuza indireceğiniz Locket adlı uygulama ile ekran kilidinizi açtıktan sonra gelen reklamları izleyerek para kazanabilirsiniz.

Sizi aradıklarında para kazanabilirsiniz

Ringpara uygulamasını akıllı cep telefonunuza indirerek telefonunuz her çaldığında reklam izleyerek para kazanabilirsiniz.

Fotograf çekerek para kazanabilirsiniz

Loot adlı uygulamaya üye olarak akıllı cep telefonunuzla çektiğiniz fotağrafları para çevirebilirsiniz. Ayrıca bu fotoğrafları sosyal medya hesabınızdan da paylaşarak ikinci bir kez daha aynı fotoğraflardan para kazanma şansı yakalayablirsiniz.

CheckPoints ile para kazanabilirsiniz

Checkpoints uygulamasını ister Android ister iPhone cep telefonunuza indirerek para kazanabilirsiniz. Checkpoint ile barkod tarayarak, videolar izleyerek, testlere katılarak, internetten araştırma yaparak veya teklifleri tamamlayarak para kazanabilirsiniz.

Viggle ile film izleyerek para kazanabilirsiniz

Vinggle uygulamasını akıllı cep telefonunuza indirerek ister müzik dinleyerek ister film izleyerek para kazanabilirsiniz.

Tüm bunların dışında SwagBucks, GymPact, Shopkick, Receipt Hog, Poshmark, Ibotta, GigWalk, Field Agent, Easy Shift gibi uygulamalarda görevler vermekte ve verilen görevler yapıldıkça para kazandıran uygulamalar arasında popüler olanları.