Altın güne nasıl başladı? 10.01.2017

Altın, siyasi belirsizliklere ilişkin endişelerin sürmesi ve buna bağlı olarak güvenli liman niteliğindeki varlıklara alım gelmesi ile birlikte kazancını korudu.

Altının onsu yüzde 0.2 yükselişle ons başına 1,183.62 dolara kadar çıktıktan sonra 1,182.24 dolara geldi. Metal Pazartesi günü yüzde 0.7 değer kazanmıştı.

Altın böylelikle son altı seansta beşinci kez yukarı yönde hareket etti. Australia & New Zealand Banking Group, bugünkü raporunda, “Siyasi belirsizlik Altın piyasasında güvenli liman alımlarını getirdi” dedi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 geriledi.

Altın destekli exchange traded onlarındaki (ETF) Altın varlıkları, Bloomberg’in derlediği verilere göre, Pazartesi günü 5.4 ton düşerek 1,767.9 tona indi.

Kaynak: Bloomberg HT