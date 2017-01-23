Dolar bugün ne olur? 23.01.2017

DOLAR YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Merkez Bankası’nın yarınki toplantısını beklenirken dolar/TL haftaya 3,76 lira civarında başladı.

Piyasalar Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında alacağı kararlara odaklandı.

Kritik toplantı öncesinde dolar/TL haftaya 3,76 civarında başladı. Euro da 4,03’ün üzerinde işlem görüyor.

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü başkanlık yemin töreninde yaptığı konuşmada korumacı ekonomi politikalarını çağrıştıran ifadeler kullanmasının ardından vergi indirimleri ve ekonomiyi destekleyici diğer politikalar hakkındaki vaatlerini gerçekleştireceği beklentisinin hafiflemesine paralel olarak geniş bantta değer kaybetti. Dolardaki küresel düşüş içeride de etkili oldu.

PİYASADA GÖZLER MERKEZ’DE

Son iki haftada birçok likidite önlemi alan Merkez Bankası’nın yarın faizde nasıl atım atacağı merak ediliyor. Merkez’in alacağı kararlar doların yönünde belirleyici olacak.

Bu hafta ayrıca cuma günü Fitch’ten gelecek not kararı da piyasaların radarında olacak. Türkiye’ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch’in kararı da kur için önemli olacak.

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DOLAR BUGÜN NE OLUR?

Uzmanlar; dolar/TL‘de 3,7550 seviyesi kırılmadığı sürece gevşeme hareketlerinin devam edebileceğini söylemenin zorlaştığını vurguluyor. Bu seviyenin altında kalıcı olunması durumunda ise; sırasıyla 3,7400-3,7250 destek seviyelerinin takip edilebileceğini belirtiyor.

Kaynak: NtvPara