‘Fed faiz artırımlarını hızlandıracak’ 26.01.2017

BNP Paribas Fed'in 2018 yılında dört kez faiz artırımına gideceğini belirtti.

BNP Paribas SA’ya göre Fed, faiz artırımlarını hızlandırmak üzere. Fed’in 2017’nin ikinci yarısında faiz artırımı sürecini hızlandıracağını belirten kuruma göre ABD’li politika yapıcılar 2018 yılının her çeyreğinde bir kez faiz artırımına gidecek. BNP, sıkılaştırmanın doları güçlendirmesini ve altını onz başına 1,000 dolar seviyesinin altına çekmesini bekliyor.

UBS tarafından 25 Ocak’ta yayınlanan bir raporda, ABD Başkanı Donald Trump’ın mali yönden pahalı politikaları göz önünde bulundurulduğunda Fed’in borçlanma maliyetlerini bu yılın sonunda artırabileceği ve ücretlerin 2018 yılında yükselerek işgücü maliyetlerinin artmasında etkili olabileceği belirtildi. BNP, Bloomberg tarafından derlenen verilere göre dördüncü çeyrekte en iyi altın ve değerli metal tahmincisi olmuştu.

Emtia stratejistleri Harry Tchilinguirian ve Gareth Lewis-Davies, söz konusu raporda “Altın 2017’nin ilk yarısında yüksek enflasyondan destek bulabilir. Yine de Fed yılın ikinci yarısında faiz artırımlarının peşinden gidecek ve dolar güçlü kalacak” dedi.

Kaynak: Bloomberg HT