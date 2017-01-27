Dolar bugün ne olur? 27.01.2017

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar haftanın son işlem gününde Fitch’in not açıklaması öncesi 3,8920 liradan, euro 4,1510 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8920, euro 4,1510 liradan güne başladı. Kur 3,9115’i test ettikten sonra bir miktar geriledi, şu dakikalarda ise 3,90’ın altında seyrediyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8610 lira, euronun satış fiyatı ise 4,1330 lira olmuştu.

Çarşamba günü de faizin değişmediği ihale açıklamasında kur yükselişe geçmiş, 3,7905’teyken ilk aşamada 3,8267’ye kadar yükselmişti ki bu seviyeden yaşanan gevşemeyle 3,7957’ye kadar geriledi. Gün sonuna doğru sonra tekrar yönünü yukarı çevirdi ve 3,8574 test ederek 3,8226’dan Perşembe gününe girdi.

Merkez Bankası‘nın uyguladığı politikaya ilişkin belirsizlik algısı ve attığı likidite adımlarının piyasada yeterli görülmemesinin yanı sıra Fitch‘ten not indirimi beklentisiyle yukarı hareketini sürdüren dolar/TL bu sabah 3,88 seviyesinin üzerini gördü. Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini bugün yayınlayabileceğini açıklayan ve Türkiye’ye yatırım yapılabilir notu veren tek kurum olan Fitch’in not indirimine gitmesinden endişe ediliyor.

DOLAR BUGÜN NE OLUR?

Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.87-3.88 bölgesinin üstüne tırmanması durumunda 3.93-3.94 seviyelerinin görülebileceğini belirtiyor. Satıcılı seyirde ise 3.83-3.80 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.75 seviyesine dikkat çekiyor.

Kaynak: Ntv Para