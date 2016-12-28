Emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? 28.12.2016

Emeklilere Ocak zammı

Emeklilerin dört gözle beklediği zammın hesaplara yatmasına az bir süre kaldı. Zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak’ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aynı ayda zamlı maaşlarını alacak.

Emeklilere enflasyon farkı 16 Ocak’ta yatacak

SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranlarını, memur emeklileri ise enflasyon farkını 3 Ocak’ta öğrenecek. Zamlar 16 Ocak’tan itibaren ceplere girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak’ta, 2016’nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak.

11.6 milyon emekli zammı bekliyor

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaşını her ayın 16’sı ile 28’i arasında alıyor. 3 Ocak’ta belirlenen zam oranına göre yeni aylıklar hesaplanacak ve emekliler 16 Ocak’tan itibaren maaş ödeme günlerine göre parasına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merakla beklerken, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri bunun yüzde 3.73 olacağını gösteriyor. Eğer zam yüzde 3.73 olursa en düşük maaş; 2000 yılından önce emekli olan SSK’lılarda bin 339 liradan bin 389 liraya, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda 798 liradan 828 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 163 liradan bin 206 liraya, Bağ- Kur tarım emeklilerinde ise 916 liradan 950 liraya yükselecek. Memur emeklilerine de Ocak’ta zam var.

Toplu sözleşme kapsamında memur emeklilerine yüzde 3’lük toplu sözleşme zammı ve 2016’nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5’i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 3’lük zamla bu maaş, 51 lira artışla bin 752 liraya yükselecek. enflasyon farkı oluşursa, maaş daha da artacak. Memur emeklileri, maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. Enflasyon farkı olup olmayacağının belirlenmesi için 3 Ocak’ta açıklanacak veriler bekleneceğinden; memur emeklilerine maaşları Ocak ayı başında zamsız ödenecek, daha sonra zam farkı yatırılacak. Eğer Merkez Bankası’nın 2016’nın ikinci yarısı için yüzde 3.73’lük enflasyon tahmini tutarsa, memur emeklilerine fark olmayacak, yüzde 3’lük artış maaşlara yansıtılacak.

Kaynak: HT Ekonomi