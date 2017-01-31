Piyasalar güne nasıl başladı? 31.01.2017

Japonya hisse senedi vadelileri, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) para politikasını değiştirmemesinin ardından kayıplarını artırırken, yen kayıplarını daha da güçlendirdi. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın izolasyonist politikalar uygulayabileceğine ilişkin endişeler ile birlikte yükselişini üçüncü güne taşıdı.

Japonya’da Nikkei 225 endeks vadeli kontratları, BOJ’un iki gün süren toplantısınd temel politika araçlarında değişikliğe gitmemesinin ardından yüzde 1’den fazla düştü. Standard & Poor’s 500 Endeksi (S&P 500) Pazartesi günü, Trump’ın bazı göçmenler için ülkeye giriş yasağı koymasının piyasalar üzerindeki baskısının sürmesinin etkisiyle Kasım’daki başkanlık seçiminden bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Dolar önemş para birimlerinin çoğu karşısındaki düşüşünü daha da genişletirken, altın yülkseldi ve Petrol düştü. Çin, Hong Kong ve Vietnam piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı.

Bloomberg’in bu ay düzenlediği ankete katılan 42 ekonomistin tümü, Japonya Merkez Bankası’nın kilit politikalarında değişiklik olmayacağı tahmininde bulunurken, yalnızca yüzde 12’si, Başkan Haruhiko Kuroda’nın Nisan 2018’de tamamlanacak olan görev süresi içinde ek teşvik tedbiri alınmasını bekliyor. Bu oran, önceki ankette yüzde 26 düzeyindeydi.

Riskliküresel varlıklara gelen satışlar, ABD hisse senetlerinin Trump’ın politikalarının ekonomiyi hızlandıracağı spekülasyonuna bağlı oalrak en iyi seçim sonrası rallilerinden birini gerçekleştirmesinin ardından, yeni yönetimin tercihlerine yönelik en büyük piyasa itirazını işaret ediyor. S&P 500 endeks vadeli kontratları, Trump’ın Adalet Bakan adayı Sally Yates’i görevden almasınına rdında kayıplarını daha da artırdı. Yates, Adalet Bakanlığı’nın Başkan’ın yedi Müslüman ülke vatandaşları için koyduğu ülkeye giriş yasağını savunmayacağını söylemişti.

Wellington’da Westpac Banking corp. piyasa stratejisti Imre Speizer, “Trump’ın izolasyonist politikaları, ABD varlıllarına ilişkin artan risk anlamına geliyor,” dedi ve “(Yates’in) Görevden alınması açık bir şekilde yüksek ABD riskleri için durumu güçlendiriyor” şeklinde görüş bildirdi.

Hisse Senetleri

*Japonya’da Nikkei 225 endeks vadeli kontratları Singapur’da Tokyo saati ile 12:06’da yüzde 1.5 aşağıda seyrediyordu. Spot endeks sabahseansının kapanışında yüzde 1.3 aşağıdaydı. NEC Corp., tüm yıl için kar tahminini düşürmesinin ardından yüzde 15 değer kaybetti.

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi, enerji hisselerinin öncülüğünde yüzde 0.7 geriledi. Güney Kore’de Kospi Endeksi iki günlük tatilin ardından yüzde 0.5 düştü.

*S&P 500 endeks vadelileri yüzde 0.3 düştü. Gösterge endeks Pazartesi günü yüzde 0.6 geriledi ve 2017’den bu yana ilk kez üç gün üst üste geriledi. Endeks seans sonuna doğru alımlar gelmeden önce yüzde 1.2 kadar geriledi. S&P 500 Endeksi Ocak ayıda yüzde 1.9 yükseldi ve Trump’ın seçiminden b yana ise yüzde 6.6’lık çıkış gerçekleştirdi.

Para Birimleri

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Pazartesi günü yüzde 0.3 düştükten sonra yüzde 0.2 daha geriledi. Endeks son iki ayın en düşük seviyesi yakınında seyrediyor ve bu yıl yüzde 2’den fazla geriledi.

*Yen dolar karşısında yüzde 0.4 yükselerek 113.29 seviyesine çıktı. Japonya para birimi dün yüzde 1.2 sıçradı.

Emtia

*Batı Teksas Petrol ü (WTI), önceki iki günün her birinde yüzde 1 değer kybettikten sonra yüzde 0.5 daha gerileyerek varil başına 52.36 dolara indi. ABD’de aktif sondaj kuyusu sayısı bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı ve bu durum, OPEC’in arz fazlasını gidermek için üretimi kısmasının etkisini azalttı.

*Altın dün yüzde 0.4 yükseldikten sonra yüzde 0.4 daha yükselerek ons başına 1,200.64 dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg HT