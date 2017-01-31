Spread (Makas) Nedir?

Spread veya makas, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka verilen addır. Hisse senedi, endeks, emtia, CFD, opsiyon, futures kontratları gibi varlıkların da alış ve satış fiyatı arasındaki farkı da temsil etmekle beraber temeli paritelerin alış ve satış fiyatları arasındaki farka dayanan spread, PIP ile ifade edilir.

Spread, PIP’teki en küçük fiyat değişimine karşılık gelir.

Spread maliyeti nedir?

Spread, yatırımcı açısından işlem maliyeti oluşturur. Spread, piyasanın volatilitesinin yüksek olduğu durumlarda daralabileceği veya başka bir ifade ile azalabileceği gibi volatilitenin ve piyasanın derinliğinin az olduğu veya işlem gören enstrümana ilginin az olduğu dönemlerde genişleyebilir. Aynı zamanda spread enstrümandan enstrümana farklılık gösterebilir.

Spread çeşitleri nelerdir?

Spread dinamik ve sabit olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilir. Sabit spread piyasa şartları ne olursa olsun belirli aralıkta olan spread’e denir. Yani piyasada likiditenin artığı ve azaldığı dönemlerde değişmez.

Dinamik veya değişken spread piyasa koşullarına göre belirlenir. Likiditenin artığı dönemlerde daralabilir, likiditenin azaldığı dönemlerde ise genişleyebilir.