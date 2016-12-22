San-El Mühendislik – SANEL Hisse Senedi

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – SANEL

2005 yılında kurulan San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1000 kVA ile 100,000 kVA arasında kurulu elektrik gücüne sahip tüm tesislerin ihtiyacı olan enerji dağıtım kontrol ve kumanda panolarının projelendirmesini imalatını ve bazı durumlarda tesis müteahhitliğini gerçekleştirmektedir. Söz konusu kurulu güce sahip tesislere örnek olarak kağıt, çimento, demirçelik, alüminyum, plastik, tekstil, petrokimya gibi tüm endüstriyel tesisler, oteller alışveriş merkezleri, iş merkezleri, hastaneler, devlet binaları gibi tüm sosyal tesisler, maden işletmeleri, enerji santralleri, toplu konutlar gibi akla gelen tüm orta ve büyük boyutlu işletmeler gösterilebilir.

San-el’in müşteri portföyü arasında ABB, Kardemir, Türk Pirelli, Korteks, Erdemir, Oyak Renault Borusan, Aksa Akrilik, Tosçelik, Hayat Kimya, Mercedes, Fırat Plastik, Asaş, Göltaş Çimento, Ford Otosan, Cargill, Federal Mogul gibi firmalar bulunmaktadır.

SANEL işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören San-el’in ana faaliyet konusu Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Kompanzasyon ve Harmonik Filtre sistemlerinin projelendirmesi, tasarımı ve tesisi, Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Kompanzasyon ve Harmonik Filtre ürünlerinin Komponent bazında satışı, İletim ve Dağıtım şebekelerinde Enerji Kalitesinin Analizi ve Raporlama Hizmetleri enerji dağıtım kontrol ve kumanda panolarının projelendirmesini imalatını ve bazı durumlarda tesis müteahhitliğidir.

San-el, Borsa İstanbul’da BIST İstanbul / BIST HİZMETLER / BIST İNŞAAT / BIST ANA / BIST 100 / BIST TÜM endekslerine dahildir.