ReysaÅŸ GYO – RYGYO Hisse Senedi

REYSAÅž GAYRÄ°MENKUL YATIRIM ORTAKLIÄžI A.Åž. –Â RYGYO

2008 yÄ±lÄ±nda kurulan ReysaÅŸ Gayrimenkul YatÄ±rÄ±m OrtaklÄ±ÄŸÄ± A.Åž., depoculuk alanÄ±nda faaliyet gÃ¶stermektedir. 850 bin metrekaresi kapalÄ±, 1 milyon 100 bin metrekaresi aÃ§Ä±k olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 2 milyon metrekare depolama alanÄ±na sahip olan ReysaÅŸ GYO 13 ilde 84Â depo ile hizmet vermektedir.

Depo yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda Erzincan ve EskiÅŸehirâ€™de otel yatÄ±rÄ±mlarÄ± bulunan ReysaÅŸ GYOâ€™nun solar enerji yatÄ±rÄ±mlarÄ± da bulunmaktadÄ±r.

RYGYO iÅŸlem kodu ile Borsa Ä°stanbulâ€™da iÅŸlem gÃ¶ren ReysaÅŸ GYO,Â Sermaye PiyasasÄ± Kurulu‘nun gayrimenkul yatÄ±rÄ±m ortaklÄ±klarÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerinde yazÄ±lÄ± amaÃ§ ve konularla iÅŸtigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalÄ± sermaye piyasasÄ± araÃ§larÄ±na, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalÄ± haklara yatÄ±rÄ±m yapmak Ã¼zere ve kayÄ±tlÄ± sermayeli olarak kurulmuÅŸ halka aÃ§Ä±k anonim ortaklÄ±ktÄ±r.

ReysaÅŸ GYO, Borsa Ä°stanbulâ€™da BIST GAYRÄ°MENKUL YAT. ORT. / BIST MALÄ° / BIST TÃœM / BIST 100 endekslerine dahildir.